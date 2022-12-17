شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا الضحية رقم 6 فى الإيجبشيان ليج قبل انطلاق الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادى فاركو، برئاسة عز الدين يشار، الشكر للبرتغالى نونو الميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى وجهازه المعاون على الفترة الماضية، التى قضاها في موقع المسئولية، وبذل فيها جهدًا كبيرًا، محاولًا تحقيق أفضل النتائج.

ويتمنى نادى فاركو إدارة ولاعبين وكل أعضاء منظومة فريق الكرة التوفيق للمدرب البرتغالى في المرحلة المقبلة تقديراً لجهده وعطائه خلال الفترة الماضية.

وتولى البرتغالى نونو الميدا تدريب فاركو فى 28 مباراة حقق التعادل فى 17 لقاء مقابل 5 انتصارات وستة هزائم.

وأصبح ألميدا هو الراحل السادس في الدوري خلال الموسم الجاري، بعد كل من إيهاب جلال (المصري) وعلاء عبد العال (طلائع الجيش) وخالد جلال (البنك الأهلي) وربيع ياسين (أسوان) وخوان كارلوس جاريدو (الإسماعيلى).

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 الاثنين المقبل، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.