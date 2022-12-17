شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف حقيقة رفض اللاعبين إقامة التدريبات فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن الأخبار المتداولة فى الشارع البورسعيدي وتزعم وجود اتفاق بين إدارة النادى وعدد من اللاعبين على عدم التدرب أو الإقامة فى بورسعيد، عارية تمامًا من الصحة.

وأضاف عبد القادر، أن التدرب والإقامة في بورسعيد من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني وفقًا للبرنامج التدريبي المناسب، خاصة فى ظل ضغط المباريات.

وأشار رجب عبد القادر إلى أن جميع لاعبي المصري ملتزمون تماما وحريصون على التواجد للتدرب والإقامة في بورسعيد أو خارجها وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وكان المصري قد تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود.

ويحتل المصري المركز الـ 11 في ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى