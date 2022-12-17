شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم القادمة لكرة اليد 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة لكرة اليد المقرر إقامتها فى يناير 2023، وسط استعدادات قوية بدأت منذ يوم 10 ديسمبر الجارى بمعسكر الغردقة الذى انتهى الخميس الماضى بدون الدوليين.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن البطولة فى النسخة القادمة فى السطور التالية:

تقام بطولة العالم لكرة اليد المقبلة بالسويد وبولندا خلال الفترة من 12 حتى 29 يناير المقبل.

أين يقع منتخب مصر فى بطولة العالم المقبلة؟

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم القادمة ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

ينضم يوم 23 ديسمبر لمعسكر الفريق الوطنى المصرى اللاعبون المحترفون: محمد هشام سند - أحمد هشام دودو - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيي خالد - يحيي الدرع - سيف الدرع.

يوم 27 ديسمبر تغادر القاهرة بعثة منتخبنا الوطنى المصرى الأول بكامل نجوم الفريق إلى رومانيا للمشاركة فى دورة دولية ودية تضم منتخبات رومانيا ومصر والجزائر وسلوفاكيا وتعود بعثة المنتخب الوطنى يوم 30 ديسمبر الجارى.

فيما يدخل المنتخب المصرى فى معسكر ختامى بالقاهرة يوم 1 يناير 2023 ثم تتوجه بعثة المنتخب الوطنى المصرى للسفر إلى فرنسا يوم 3 يناير 2023 لخوض دورة دولية ودية تضم منتخبات فرنسا ومصر والتشيك وهولندا.

غادر الفريق الوطنى فرنسا يوم 11 يناير 2023 متوجها الى السويد لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023.