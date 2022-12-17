شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحي نائبا لرئيس اتحاد السلة بعد استقالة عبد المطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على اختيار عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة نائبًا له خلال الفترة المقبلة.

وأخطر أبو فريخة، خلال اجتماع مجلس الإدارة ظهر اليوم بمقر الاتحاد، عمرو مصيلحي باختياره نائبًا له فى حضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التهنئة لمصيلحي بعد قرار تعيينه نائبًا لرئيس الاتحاد خلفا ًللمهندس محمد عبد المطلب.

وجاء قرار الدكتور مجدي أبو فريخة لاختيار مصيلحي نائبًا له بعد اعتذار المهندس محمد عبد المطلب عن عدم استكمال مهمته لتولي منصب نائب رئيس NBA Africa ورئيسًا لمكتب الرابطة في مصر.