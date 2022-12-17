شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يبحث عن التتويج ببرونزية المونديال أمام كرواتيا.. النشرة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم، السبت، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المغرب يبحث عن تتويج مغامرة المونديال بالميدالية البرونزية أمام كروتيا.. والأهلي يتمسك ببقاء بيرسي تاو حتى نهاية الموسم رغم الإصابات.

مع دقات الخامسة مساء اليوم، السبت، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج بصفة خاصة، صوب استاد خليفة الدولي، لمتابعة المباراة المصيرية والمرتقبة بين منتخب المغرب وكرواتيا، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب المغرب قد خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة، ليضرب الأسود موعداً تاريخياً مع منتخب "الناريون" لحسم الميدالية البرونزية في النسخة 22 من كأس العالم.

ويتطلع المنتخب المغربي لمواصلة العروض القوية وتشريف العرب في رحلة المغامرات بالمونديال، والتي لم يتوقعها أشد المتفائلين من عشاق أسود الأطلسي، قبل انطلاق النسخة الحالية، حيث بات المغرب هو أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف النهائي وينافس على حصد الميدالية البرونزية في البطولة.

وسبق للمنتخب المغربي أن واجه المنتخب الكرواتي في مستهل مشوار المنتخبين بالنسخة الحالية من كأس العالم، حيث تعادل المنتخبان سلبياً في أول مباراة بدور المجموعات، والتي تفوق خلالها المنتخب المغربي في حصد الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما صعد المنتخب الكرواتي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

يتمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم، ورفض مناقشة أى عروض تخص اللاعب، فى ظل ما يتردد من عدة تقارير صحفية عن اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقى الفترة القادمة، وعلى رأسها الأهلي السعودي الذى يقوده فنيا مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي، والذى يؤمن بقدرات تاو الفنية.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي التركيز مع المطالب التى تنادي برحيل بيرسي تاو فى موسم الانتقالات الشتوية القادمة، والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد بسبب كثرة إصابات اللاعب العضلية، بخلاف غيابه عن فريقه لفترات طويلة، حيث انضم للفريق الأحمر مطلع الموسم الماضي وتعرض لأكثر من 3 إصابات حتى الآن، وتخطت مدة غيابه في كل فترة مدة الشهر بل ووصلت إلى 3 في الإصابة قبل الأخيرة التي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي.

فيريرا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريبات الجماعية، اليوم السبت، بدون الحصول على راحة عقب مباراة البنك الأهلي بالأمس الجمعة، وذلك بفرمان البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى.

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود في السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

إبراهيما نداى يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلى والعودة إلى صفوف الزمالك

قطع السنغالى إبراهيما نداى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه من الإصابة التي لحقت به ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

ويخوض السنغالى نداي برنامجا تأهيليا خاصا تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيلي، حيث يؤدي اللاعب للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، والاستعداد للعودة إلى صفوف الفريق الأبيض.