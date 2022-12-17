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الامارات | رئيس دولة أوروبية يعلن دعمه لمنتخب المغرب ضد كرواتيا

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة أوروبية يعلن دعمه لمنتخب المغرب ضد كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن دعمه للمنتخب المغربي اليوم السبت ضد نظيره الكرواتي في المباراة التي تجمع المنتخبين على المركز الثالث في كأس العالم "قطر 2022".

ونقلت قناة روسيا اليوم عن موقع "نوفوستي آر إس" الصربي تصلايحات للرئيس فوتشيتش قال فيها: "لا أعرف من سأشجع في المباراة النهائية (بين فرنسا والأرجنتين)، ولكنني أدعم المنتخب المغربي للفوز بالمركز الثالث، لأنهم إخوتنا".

يذكر أن تسعينيات القرن الماضي شهدت توتراً سياسياً كبيراً بين صربيا وكرواتيا وصراعاً وصل إلى حد الحرب الأهلية بينهما بعد تفكك جمهورية يوغسلافيا.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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