الامارات | مشجع يرتكب جريمة لمتابعة مباراة الأرجنتين.. فكانت هذه النتيجة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد جنون كرة القدم مشجع أرجنتيني لارتكاب جريمة خطف حافلة تقل 40 راكباً لكي يتمكن من العودة إلى المنزل في الوقت المناسب لمشاهدة مباراة منتخب بلاده مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومنها "دياريو فيكتو" بأن الشرطة الأرجنتينية ألقت القبض على مشجع اختطف حافلة مليئة بالأشخاص وقادها لمسافة أربعة أميال، قبل أن يتركها بالقرب من منزله وواصل طريقه سيرا على الأقدام إلا أن الأمر انتهى به أن غاب عن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا.

وأوضحت الصحيفة أن المشجع (53 عاما) أنه لا توجد طريقة تمكنه من اللحاق ببداية المباراة بسرعة أكثر من قيادة الحافلة بنفسه، وعندما توقفت الحافلة عند إحدى إشارات المرور وخرج السائق لشراء شيء ما من محل بقالة قريب، قفز الرجل إلى خلف المقود وقام بقيادتها نحو منزله، إلا أن السائق اتصل بالشرطة والإبلاغ عن اختطاف الحافلة، وبالفعل تم إرسال العديد من سيارات الشرطة لتعقب الحافلة المختطفة.

وأضافت أن أفراد الشرطة في سان ميغيل تمكنوا من القبض عليه بعد عدة دقائق وقاموا باقتياده للاستجواب ولم يتمكن من متابعة المباراة الرائعة التي تألق فيها ليونيل ميسي ورفاقه وفازوا 3-صفر، وتأهلوا للمباراة النهائية لمواجهة فرنسا الأحد (الساعة السابعة بتوقيت الإمارات).