تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا اليوم في مونديال ٢٠٢٢

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل المغرب، وكرواتيا، في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022، مجاناً عبر قناتها المفتوحة.

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ويواجه منتخب المغرب، نظيره الكرواتي، في تمام الخامسة مساء السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022، على استاد خليفة الدولي.

وكان منتخب المغرب قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة، ليضرب الأسود موعداً تاريخياً مع منتخب "الناريون" لحسم الميدالية البرونزية في النسخة 22 من كأس العالم.