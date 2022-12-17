شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال مديراً فنياً لفاركو بعد إقالة نونو ألميدا قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر نادى فاركو على تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق بعد إقالة البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى الحالى للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل خسارتين وتعادل فى أربع مباريات، وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ثم خسر من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

ويستعد فاركو لمواجهة الأهلى فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.