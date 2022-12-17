كل ما تريد معرفته حول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تأكيد مشاركة الفريق في مونديال الأندية، نستعرض مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

تلقى النادي الأهلي المصري من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي (كاف) خطابا رسميا بمشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب ممثلا عن القارة السمراء.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية، رغم خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية لصالح الوداد المغربي 0–2، بسبب أن بطل إفريقيا يوجد بصفته صاحب البلد المضيف للبطولة.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية في أول 11 يوما من شهر فبراير/ شباط 2023، إذ سيشارك الأهلي للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة في تاريخه.

يشارك في كأس العالم للأندية 2023، في المغرب كُل من الوداد البيضاوي المغربي "مستضيف البطولة"، الأهلي المصري "وصيف إفريقيا"، ساوندرز الأمريكي "بطل أمريكا الشمالية"، فلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية"، أوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل أوقيانوسيا"، بينما لم يتحدد بطل آسيا حتى الآن، لكن الهلال السعودي هو الأقرب لكونه آخر بطل.

يشارك النادي الأهلي من الدور التمهيدي في كأس العالم للأندية، وستكون أمامه 3 مباريات للوصول للمواجهة النهائية.

بعد مشاركة الأهلي في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للأندية، فهو الآن أمام تاريخ جديد بعد تأكد مشاركته للمرة الثالثة تواليًا.

وشارك الأهلي في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.

أول منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 سيكون فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، حيث يواجهه في الدور التمهيدي يوم 1 فبراير/شباط.

وإذا حقق الفوز، سيلعب أمام بطل إفريقيا "صاحب البلد المضيف" الوداد المغربي في ربع النهائي يوم 4 فبراير/شباط.

وفي حال الفوز على الوداد، سيلاقي الأهلي نادي ريال مدريد الإسباني، في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، يوم 8 فبراير/شباط.

سيكون موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 يوم 11 فبراير/شباط بدولة المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يعلن حتى الآن مواعيد مباريات الفرق المشاركة في البطولة.

أعلن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المصري مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وكان السويسري جياني إنفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن يوم الجمعة، إقامة كأس العالم للأندية 2022 في دولة المغرب.

كما أعلن محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي، مشاركة الفريق الأحمر رسميا في البطولة المرتقبة.

وبعدما أعلن سراج، أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يؤكد خلاله تلقيه خطابا من الفيفا يفيد بمشاركته في بطولة العالم للأندية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية في أول 11 يوما من شهر فبراير/ شباط 2023، إذ سيشارك الأهلي للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة في تاريخه.

ونظرا لحتمية مشاركة ممثل البلد المستضيف، ويكون عادة بطل الدوري المحلي، فإن الوداد سيشارك في البطولة بهذه الصفة.

لكن في الوقت ذاته، فإن الوداد هو بطل دوري أبطال إفريقيا أيضا، وبالتالي يحق له المشاركة في مونديال الأندية، حتى لو أقيمت البطولة خارج المغرب.

ولذلك، فإن الأهلي أصبح مؤهلا للمشاركة بصفته وصيف بطل القارة السمراء، لينضم للمشاركين في كأس العالم للأندية 2022.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إسناد مهمة تنظيم كأس العالم للأندية المقبلة لدولة المغرب، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير/ شباط 2023.

وتنص لائحة البطولة على أنه لا يحق لأي بلد المشاركة بفريقين في مونديال الأندية، علما بأن الوداد هو بطل الدوري المغربي وحامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتشير اللائحة إلى أن وصيف بطل دوري الأبطال هو ما تتم دعوته للمشاركة في البطولة بجانب الفريق الممثل للبلد المضيف.

وكون الأهلي هو وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بخسارته 0-2 أمام الوداد المغربي، فإنه طبقا للائحة، هو من سيشارك في مونديال الأندية.