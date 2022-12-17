شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعود لهز الشباك مع الأهلى بعد غياب 184 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، ذاكرة التهديف بعد غياب دام 184 يوماً، حيث سجل اللاعب هدف فريقه الوحيد فى مرمى فيوتشر فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعود تاريخ آخر هدف سجله حسين الشحات لـ 15 يونيو 2022، حينما هز شباك إيسترن كومبانى بالدوري الموسم الماضى، منذ حوالى ستة أشهر ويوم، ما يعنى 184 يوماً.

وشارك حسين الشحات أساسياًَ فى تشكيلة الأهلى أمام فيوتشر بعد تألقه فى مباراة الأهلى والاتحاد السكندري عقب نزوله بديلا وتقديمه لمسات ساحرة فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.