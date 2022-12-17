شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل يتحدث عن خسارة الإسماعيلى من بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أود أن أشكر هؤلاء اللاعبين على روحهم القتالية، ورغم الظروف الصعبة التي نعاني منها إلا أنني لا ألوم أى أحد من الفريق".. بتلك الكلمات بدأ أيمن الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تصريحاته للموقع الرسمي بعد الخسارة أمام بيراميدز.

وخسر الإسماعيلي من بيراميدز بهدفين مقابل هدفًا في الجولة السابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وقال الجمل، "تلقينا هدفين فى بداية الشوط ولكننا نجحنا فى تلقيص الفارق لهدف فى الشوط الأول وسعينا لإدراك التعادل في الشوط الثاني إلا أن التوفيق لم يكن حليفنا “.

وأضاف مدرب الدراويش، "كنت أتمني إسعاد الجماهير بتحقيق نتيجة إيجابية وأكرر شكري لكل اللاعبين على روحهم القتالية في الملعب".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.