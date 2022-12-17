شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز أليو ديانج لمباراة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً للمالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر لتجهيزه لمباراة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد لقاء الأهلي وفيوتشر غياب لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج من قائمة المارد الأحمر، إلا أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى أوضح أن اللاعب تعرض لإجهاد فى العضلة الخلفية، وفضل إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، السبت، عقب الانتهاء من مباراته ضد فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى بداية التحضير لمباراته القادمة أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري

ويبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ومعاونوه التحضير لمباراة فاركو من خلال تحضير فيديوهات خاصة بالفريق السكندري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، ومعرفة أسلوبه في اللعب وطريقته في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافسين وفي الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الموجودين في صفوفه، قبل وضع خطة المباراة اللازمة لتسهيل مهمة عبور اللقاء واستعادة الانتصارات.