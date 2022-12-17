شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد رمزى الجناح الطائر للزمالك وابن العائلة الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة، بطلها نجم نادي الزمالك والجناح الطائر وواحد من أفضل لاعبي مصر في مركز الظهير الأيسر، إنه أحمد رمزى، ابن عائلة زملكاوية، خاله هو نجم الزمالك الراحل أحمد مصطفي مكتشف النجوم.

أحمد رمزى تدرج في قطاع الناشئين بالزمالك إلى أن وصل الفريق الأول، بل استطاع أن يحجز مكاناً اساسياً فيه، وخاض رمزي أول مباراة له مع الفارس الأبيض في الفريق الأول، أمام الهلال السوداني عام 1985، وكان بديلا وانتهت بالتعادل الإيجابي، واستمر رمزى في الفريق الأول بالقلعة البيضاء حتى اعتزاله نهاية موسم 1995-1996 وهو دون الحادية والثلاثين من عمره، فيما شارك لأول مرة أساسيا فى مباراة فريقه الافتتاحية أمام منتخب السويس بالقاهرة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الأول من أكتوبر 1985 وهو في العشرين من عمره.

حقق رمزى مع الزمالك 8 ألقاب، وهى الدوري 3 مرات أعوام 1988، 1992، 19993، وكأس مصر عام 1988، ودوري أبطال أفريقيا أعوام 1993، 1996، والسوبر الأفريقي عام 1994، والأفروآسيوي عام 1989.

وانضم رمزى للمنتخب الأول تحت قيادة الويلزى مايكل سميث، ونجح في الفوز بلقب كأس الأمم 1986، والمشاركة في كأس العالم 1990، وشارك فى أمم 1988، و1992.

سجل بقميص الأبيض 21 هدفا بواقع 18 هدفا في الدوري، وهدف فى الكأس، وهدفين أفريقيا، بالإضافة إلى تسجيله 10 أهداف بقميص الفراعنة، منها 7 معتمدة فى 46 مباراة.