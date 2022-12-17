شكرا لقرائتكم خبر عن مستر أولمبيا.. ما هو التنشيف وأهميته لأبطال كمال الأجسام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام لاختيار الفائز باللقب هذا الموسم، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين، على رأسهم بيج رامى، نرصد كل ما يخص المتحكم الرئيسى فى شكل الجسم قبل البطولة وهو التنشيف.

من جهته، أكد محمد محسن، لاعب كمال الأجسام السابق والمدرب والحكم الدولي للمحترفين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التنشيف هى عملية سحب المياه من تحت الجلد وإظهار كل تفاصيل العضلات، مع المحافظة على الحجم العضلي، وهذه تكون آخر مرحلة قبل صعود اللاعب للمسرح ببضع ساعات، موضحا أنه عملية معقدة جداً ومحسوبة بالثانية، لأن الجسم له عدد ساعات معين فى عملية تحميل الكربوهيدرات وسحب المياه من تحت الجلد، وبعد ذلك تعود المياه مرة أخرى ليعود الجسم لطبيعته.

وأضاف محسن، أنه يتم التنشيف عن طريق الانقطاع عن شرب المياه فترة معينة قبل البطولة، وتناول وجبات معينة، تعمل على إدخال المياه داخل العضلات وطرد المياه الزائدة خارج الجسم.

ولكن كيف تعود المياه مرة أخرى إلى الجسم؟

يوضح محمد محسن أنها عملية معقدة ترجع إلى طبيعة كل جسم واختلافه عن الآخر، فهى عملية معقدة يقوم بها أخصائي التغذية مع المدرب، وتكون حسب طبيعة جسم اللاعب، لأن كل لاعب وله توقيت معين فى سحب وتحميل العضلات بالكربوهيدرات، وفى عملية رجوع الجسم لطبيعته مرة أخرى.

ومع تقدم العمر يزيد الموضوع تعقيداً، وتكون له حسابات أخرى، إلا أن المدربين وأخصائي التغذية الكبار لديهم من الخبرة الكافية ما يجعلهم قادرين على التعامل مع كل أنماط الأجسام، والقاعدة الثابتة فى كمال الأجسام "ما ينفعك قد لا ينفع غيرك"، لأن طبيعة الأجسام مختلفة تماما كل شخص عن الآخر، لذلك اللعبة قوية وأبطالها يستحقون التقدير.