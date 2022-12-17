شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يوقف انتصارات أهلى كولر لأول مرة بعد 11 مباراة و21 هدفا وسوبر محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد فريق الاهلى نقطتين لأول مرة منذ تولى السويسرى مارسيل كولر مهمة تدريب الفريق وذلك بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق، فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقاد كولر الأهلى فى 11 مباراة، حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 4 أهداف فى 11 مباراة متتالية كما سجل الفريق 21 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.