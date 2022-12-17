شكرا لقرائتكم خبر عن للموسم الثانى على التوالى.. ناشئو الزمالك يلعبون دور المنقذ فى الأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن موسم دورى 2022 / 2023 يشهد أيضا دورا قويا لناشئى الزمالك للموسم التالى على التوالى، بعدما نجحوا النسخة الماضية فى المشاركة فى احتفاظ الفريق الأبيض بلقب الدورى، خاصة أنهم يمتلكون روحا وإصرارا كبيرين، بخلاف الدعم الكامل لهم من جانب الجهاز الفني ومجلس الإرادة بهدف تكوين جيل جديد للقلعة البيضاء.

ونجح يوسف أسامه نبيه، الذى لفت الأنظار بشكل كبير فى الموسم الماضى، فى مواصلة التألق هذه الموسم أيضاً، فى ظل حصوله على لقب أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلي التي قاد فيها يوسف فريقه لحصد النقاط الثلاث بعد إحرازه هدف الفوز بالدقائق الأخيرة.

وسجل يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك هدفا قاتلا لفريقه فى شباك البنك الأهلى، بعدما سدد رأسية فى الشباك بالدقيقة 96 من عمر المباراة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

وأبدى يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الزمالك، سعادته بتسجيله هدف الفوز في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في بطولة الدوري الممتاز، وقال يوسف أسامة: "فرحتي بالهدف اليوم لأنه منحنا فوزا مهم وثلاث نقاط غالية في مسيرة المنافسة على الدوري، والمباراة كانت صعبة جدا أمام فريق قوي".

وأضاف يوسف أسامة نبيه فى تصريحات للموقع الرسمى: "سمات الفريق الكبير هى تحقيق الفوز حتى إذا لم يكن في أفضل مستوياته الفنية وهو ما فعله الزمالك اليوم".

ومنذ تولي البرتغالي جوسفالدو فيريرا القيادة الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بدأ فى الاعتماد علي عدد من اللاعبين الناشئين وكان لهم دورا كبيرا فى تحقيق العديد من الانتصارات والتربع على قمة الدوري الممتاز بالموسم الماضي وعلى رأسهم سيد عبدالله نيمار ويوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وغيرهم من اللاعبين الذين يعتمد عليهم البرتغالي فيريرا أملا في الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.