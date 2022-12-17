الامارات | نشر صورة غريبة ورسالة صادمة.. بنزيما يحرج رئيس فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما رسالة غريبة غير مفهومة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون طلب توجيه الدعوة إلى لاعب ريال مدريد واللاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في كأس العالم 2022 بداعي الإصابة.



ونشر بنزيما صورة له على حسابه في "إنستغرام" وعلق عليها قائلاً: "أنا لست مهتماً".



وشهدت الصورة تعليقات عديدة من متابعي حساب النجم الفرنسي، إذ فسروها بأنها رداً على الأنباء التي تم تداولها بشأن عودته للعب مع "الديوك" في كأس العالم ومشاركته في النهائي أمام الأرجنتين الأحد.



يذكر أن كريم بنزيما أصيب قبل انطلاق البطولة وغادر معسكر منتخب فرنسا، قبل أن يتعافى من الإصابة عقب نهاية دور المجموعات، وعاد إلى تدريبات ريال مدريد، وسط تكهنات بإمكانية عودته إلى "الديوك" مجدداً، ولكن المدرب ديديه ديشامب قرر استكمال البطولة بقائمة اللاعبين الموجودين منذ بدايتها، ثم تردد مجدداً ان بنزيما سيعود للمشاركة في النهائي ولكن الجهاز الفني لـ "الديوك" رفض التعليق على الأمر.



وفي الوقت نفسه ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رئيس فرنسا ماكرون طلب توجيه الدعوة إلى أفضل لاعب في العالم لمشاهدة المباراة النهائية، إذ أنه وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحصل بنزيما على ميدالية أثناء التتويج خصوصاً أنه تم قيده في قائمة الفريق.