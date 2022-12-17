شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحى يغيب عن الاتحاد السكندرى أسبوعين بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب خالد صبحى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن صفوف سيد البلد لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التى لحقت به خلال الأسبوع الماضى ومنعته من التواجد في مباراة فاركو بالدورى العام.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها خالد صبحى إصابته فى العضلة الضامة، وقرر الجهاز الطبي غياب اللاعب لمدة أسبوعين عن مران الاتحاد السكندرى، ووضع برنامج تأهيلى خاص لسرعة تجهيزه، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية في تشكيل الصربى زوران المدير الفني للفريق.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة نظيره سموحة الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية لرغبة كل فريق منهما في حصد الثلاث نقاط.

في سياق متصل، نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز علي نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 47 ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 4 مبارايات والخسارة في 3 مباريات .