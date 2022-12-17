شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الترجى التونسى يخطف اللقب الأفريقى من أنياب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الترجى التونسى فى حرمان نادى الزمالك من التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر 1994، حينما تمكن من الفوز على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد المنزه بتونس.

سجل الراحل الهادى بن رخيصة هدفين، وعلى بن ناجى هدفا، بينما سجل عفت نصار هدف الزمالك الوحيد ، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة قد انتهت بالتعادل السلبى.

وكان هذا النهائى هو النهائى الأفريقى الأول الذى يخسره الزمالك، حيث كان يدخل المباراة للحفاظ على لقبه الافريقى الذى توج به فى 1993 على حساب فريق شانتي كوتوكو الغاني بعدما حسم اللقب بركلات الجزاء بنتيجة 7/8.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين

وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.