شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى وإمبابى.. نهائي 212 وتحكيم الوزن المفتوح بمستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، السبت، نهائيات وزن 212 لبطولة مستر أولمبيا وعملية التحكيم السرى للوزن المفتوح ببطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام، والتى تقام بولاية لاس فيجاس بمشاركة عدد من اللاعبين المصريين.

ومن المقرر أن يقام نهائى فئة وزن 212 الذى يشارك فيه المصرى محمد إمبابى، بينما يقام التحكيم السرى للوزن المفتوح الذى يلعب فيه بيج رامى فجر اليوم.

ويشارك فى البطولة عدد من اللاعبين المصريين وهم بيج رامى، محمد إمبابى، محمد شعبان، أحمد الحلوانى ومحمد العظيم وأحمد شكرى، بينما انسحب حسن مصطفى لظروف صحية.

وعقد اول امس الخميس المؤتمر الصحفي للبطولة، بينما ينافس بيج رامى فجر الأحد على ان يقام التحكيم السرى لوزنه فجر اليوم