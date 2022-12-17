هل يصبح مارسيل كولر المدرب الخامس للأهلى فى كأس العالم للأندية؟

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القاهرة - سامية سيد - أصبح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، قريباً من أن يكون المدرب الخامس فى تاريخ المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تأكد رسمياً مشاركة الأهلى فى البطولة المقبلة.

ويشارك النادى الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، وفقاً للائحة المونديال التى تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، وبالتالي يشارك الأهلى وصيفا لبطل أفريقيا، الذى سيشارك كمستضيف للبطولة، بعدما فازت دولة المغرب بشرف تنظيم البطولة التي تأجلت إقامتها النسخة الحالية إلى شهر فبراير المقبل، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

كولر المدرب الخامس

وسيكون كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق في كأس العالم للأندية حال الاحتفاظ بمنصبه حتى فبراير المقبل، والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا له بقيادة الأهلى فى نسختين أعوام 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة فى تاريخه، بعدما شارك فى النسخة الماضية من المونديال بالإمارات، ونجح فى تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه.

واعتاد الأهلي على المشاركة في مونديال الأندية، حيث يعد أكثر أندية إفريقيا وثاني أكثر فرق العالم مشاركة في المونديال ( 7 مرات )، بعدما شارك بـ7 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.