شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة بيراميدز ويستعد لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت عصر أمس، الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية على أن يؤدى البدلاء والمستبعدون مرانا جماعيا بشكل طبيعى استعدادًا للمواجهة القادمة.

وفى سياق آخر، يستعد الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم النادى الاسماعيلى لتقديم شكوى ضد ناديه في المحكمة الرياضية الدولية يطالب خلالها بفسخ تعاقده مع الدراويش بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وكان النبريصى قد حصل على وعود من مجلس الاسماعيلى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بصرف مستحقاته المتأخرة ولكن دون جدوى ليدخل اللاعب في نوبة من الغضب وينقطع عن التدريبات قبل أن يقرر حزم حقائبه والعودة للبلاده ومخاطبة وكيل أعماله لبدء إجراءات شكوى الدراويش وفسخ تعاقده.