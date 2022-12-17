شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يدرس مباريات الأهلى قبل موقعة برج العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البرتغالى نونو الميدا، المدير الفنى لفاركو، على دراسة فريق الأهلى بمشاهدة مبارياته فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأحمر قبل ملاقاته فى الخامسة عصر الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل خسارتين، وتعادل في أربع مباريات، وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ثم خسر من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وتولى البرتغالى نونو الميدا تدريب فاركو فى 28 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 17 لقاء مقابل 5 انتصارات وستة هزائم.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.