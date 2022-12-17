شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبل النهائي.. الفيفا يرفض طلبا عاجلا من رئيس أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال تقرير أمريكي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رفض طلبا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمشاركة رسالة عن السلام قبل انطلاق نهائي كأس العالم، الأحد.

وبحسب مصدر تحدث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، عرض مكتب زيلينسكي ظهوره عبر الفيديو أمام المشجعين بالملعب في قطر، قبل المباراة، وتفاجأ بالرد السلبي.

ولم يتضح ما إذا كانت رسالة زيلينسكي المقترحة عبر البث المباشر أو مسجلة.

وأضاف المصدر: "اعتقدنا أن الفيفا يريد استخدام منصته من أجل الصالح العام"، مشيرًا إلى أن المحادثات، مع ذلك، لا تزال جارية بين أوكرانيا والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتواصل "سي إن إن" مع الفيفا من أجل الإدلاء بتعليق، لكن لم يجب فورا.

واعتبرت "سي إن إن" هذا الطلب غير مفاجئ، حيث حاولت أوكرانيا مرارا استخدام الفعاليات العالمية الكبرى، بغض النظر عن موضوعها، لإبقاء الضوء مسلطا على الحرب في أوكرانيا.

وظهر زيلينسكي عبر الفيديو في جميع الفعاليات من قمة مجموعة العشرين إلى حفل جوائز الغرامي، وحتى مهرجان كان السينمائي.

كما أجرى مقابلات ومحادثات مع مجموعة متنوعة من الصحفيين والفنانين المشهورين، من بينهم شون بن وديفيد ليترمان، مستغلا الدهاء الإعلامي الذي اكتسبه عندما كان بصناعة الترفيه، حيث كان زيلينسكي ممثلا قبل أن يصبح سياسيا، لحشد الدعم لأوكرانيا، وفق التقرير.