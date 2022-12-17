شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبي: الزمالك يضم شبانة في الانتقالات الشتوية.. ويصرف النظر عن مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر عودة محمود شبانة، مدافع فريق الزمالك المعار لصفوف سموحة، إلى صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم الدفاع الزملكاوي، خاصة بعد إصابة محمود حمدي الونش.

ومن ناحية أخرى، صرف مسؤولو نادي الزمالك النظر عن إكمال التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، وذلك رغم المفاوضات المتقدمة بين القلعة البيضاء واللاعب خلال الفترة الماضية إلا أن مسئولي الزمالك فضلوا عدم اكتمال التعاقد احتراما لإدارة وجماهير زعيم الثغر.

وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف.