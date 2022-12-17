الأهلى يغلق صفحة فيوتشر ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فاركو فى الدوري

ويبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ومعاونوه التحضير لمباراة فاركو من خلال تحضير فيديوهات خاصة بالفريق السكندري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، ومعرفة أسلوبه في اللعب وطريقته في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافسين وفي الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الموجودين في صفوفه، قبل وضع خطة المباراة اللازمة لتسهيل مهمة عبور اللقاء واستمرار تحقيق الانتصارات.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.