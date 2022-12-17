فوز درامي للزمالك وتعادل الأهلي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن الزمالك من خطف فوز درامي من مضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح يوسف أيامه نبيه في إحراز هدف قاتل للزمالك في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 6 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، أهدر الأهلي ركلة جزاء قبل النهاية ليكتفي بالتعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من فيوتشر، ليفقد نقطتين غاليتين في السباق على صدارة الدوري المصري الممتاز مساء الجمعة.

وأكمل فيوتشر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه عمر كمال عبد الواحد لحصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 21 بسبب تدخل عنيف على قدم لاعب من الأهلي وذلك بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

تقدم الأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 32 منهيا جملة هجومية وعدة تمريرات متقنة بدأها عمرو السولية إلى محمد شريف الذي أعاد التمريرة للسولية إلى شادي حسين ليمرر الأخير الكرة إلى الشحات الذي وضعها على يسار الحارس محمود جنش.

وفي الشوط الثاني، تعادل فيوتشر في الدقيقة 79 بعد عرضية من مصطفى البدري ورأسية من جوناثان نجويم هيأ بها الكرة على قدم عبد الكبير الوادي الذي سجل الهدف.

وقبل النهائية بدقائق، احتسب حكم المباراة ركلة الجزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت وجود مخالفة على سعد سمير مدافع فيوتشر.

وأهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء الأهلي في الدقيقة 94 سددها في العارضة.

وفي وقت سابق، سجل بيراميدز هدفين مبكرين ليستعيد توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية ويفوز 2-1 على مضيفه الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وضع رمضان صبحي بيراميدز في المقدمة في الدقيقة التاسعة بعد أن استفاد من رمية تماس أبعدها باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي برأسية، لتصل الكرة إلى صبحي الذي سددها مباشرة في سقف شباك الحارس محمد كوكو.

وأحرز إسلام عيسى الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 13 قبل أن يقلص ياو أنور النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 32، بعد أن ضغط على مدافع بيراميدز واستخلص منه الكرة، قبل أن يسدد بكل قوة في سقف شباك الحارس أحمد الشناوي.

كما أخفق حسام حسن العائد لتدريب المصري البورسعيدي في تغيير النتائج المهتزة لفريقه بالتعادل سلبيا مع مضيفه حرس الحدود.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: