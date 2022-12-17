اخبار الرياضه

طلائع الجيش يفقد جهود خالد سطوحى فى مواجهة البنك الأهلى بسبب الإيقاف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفقد جهود خالد سطوحى فى مواجهة البنك الأهلى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، جهود لاعبه خالد سطوحى فى مباراة البنك الأهلى، المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز ، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الايقاف.

وتعرض خالد سطوحى للطرد فى مباراة الطلائع الاخيرة بالدوري أمام غزل المحلة، والتى خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة البنك الاهلى مشدداً على ضرورة العودة لنغمة تصحيح مسار الفريق.

 

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا