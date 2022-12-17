شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفقد جهود خالد سطوحى فى مواجهة البنك الأهلى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، جهود لاعبه خالد سطوحى فى مباراة البنك الأهلى، المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الايقاف.
وتعرض خالد سطوحى للطرد فى مباراة الطلائع الاخيرة بالدوري أمام غزل المحلة، والتى خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة البنك الاهلى مشدداً على ضرورة العودة لنغمة تصحيح مسار الفريق.
ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.