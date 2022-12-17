شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتسجيل للمشاركة فى دراسة مدربى حراس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد اليد اليوم، السبت، كآخر موعد لتسجيل المشاركة فى دراسة مدربى حراس المرمى المقرر إقامتها على مرحلتين خلال شهر ديسمبر الجارى.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن اشتراط دفع 1500 جنيه لمدربى القاهرة والجيزة للمشاركة فى دراسة لمدربى حراس مرمى الأندية التى ستقام من 19 وحتى 21 وخلال الفترة من 26 وحتى 28 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد بمدينة نصر، فيما تم تحديد 750 جنيهاً للمشاركين من المحافظات الأخرى.

ويسمح بمشاركة مدربى حراس المرمى المسجلين بالاتحاد بالفئات الأربعة الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

من ناحية أخرى، فرض اتحاد كرة اليد غرامة مالية 2000 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة إيقاف لمدة مباراتين، تصدر تجاه أى مدرب لفرق الرجال حال تخلف ممثل أى من الأندية عن حضور قرعة المرحلة الثانية لدورى المحترفين، والمحدد لها يوم 27 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

فيما تم تحديد يوم 26 ديسمبر الجارى لإجراء قرعة المراكز من السابع إلى 18 على صعيد المحترفين أيضا.

وتنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.