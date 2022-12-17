شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد محمود الجزار أمام طلائع الجيش عقب انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق البنك الأهلى جهود محمود الجزار، مدافع الفريق المباراة، القادمة أمام طلائع الجيش عقب انتهاء الإيقاف الذى تعرض له اللاعب فى المباراة قبل الماضية.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم على استاد جهاز الرياضة.

وكان فريق الزمالك قد خطف فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب، بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.