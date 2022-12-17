شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض إراحة لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريبات الجماعية، اليوم السبت، بدون الحصول على راحة عقب مباراة البنك الأهلي بالأمس الجمعة، وذلك بفرمان البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى.

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود في السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.