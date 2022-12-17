رسمياً.. المغرب يستضيف مونديال الأندية 2023 خلال فبراير المقبل

سيستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، الجمعة، في مؤتمر صحافي.



وقال إنفانتينو: "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 فبراير 2023".



والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة هي فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل أفريقيا، سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا، حسب فرانس برس.



ووفق الفيفا، يقام كأس العالم للأندية كل عام، ويتنافس على لقبه أبطال المسابقات القارية بالإضافة لممثل البلد المضيف.



وتشهد البطولة إثارة كبيرة حيث تمنح الفرصة لمشجعي كرة القدم من مختلف الأجيال للاستمتاع بمواهب كروية من مختلف أنحاء العالم، حسب ما يصف الفيفا البطولة.



وستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علما أن النسخة الاخيرة استضافتها الإمارات وتوج فيها تشلسي الإنكليزي.



وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس فيفا على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 نادياً، وتابع: "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".



وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 نادياً، لكن جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.



(وكالات)