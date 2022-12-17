الامارات | السويدي أندرسون يتوج بطلاً في «جائزة الشارقة للزوارق السريعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل بطل العالم للموسم الماضي السويدي جوناس أندرسون قائد الزورق «1»، بخوضه سباقه الـ100 في مسيرته، بالصورة المثلى، بعد أن توج أمس، بطلاً في «جائزة الشارقة الكبرى للزوارق السريعة»، أولى جولتي مسك ختام بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1»، التي تستضيفهما بحيرة خالد في الشارقة حتى غدٍ.

ونجح أندرسون في إنهاء مسار السباق الذي امتد 38 لفة في المركز الأول، متفوقاً بفارق 8.5 ثوانٍ عن صاحب المركز الثاني الفنلندي سامي سيليو قائد زورق الشارقة «11»، فيما ذهب المركز الثالث إلى البولندي بارتيك مارساليك قائد زورق «77»، والذي أنهى السباق متأخراً بفارق 23.9 ثانية عن أندرسون المتصدر.

وأحيا أندرسون آماله في الحفاظ على لقب بطل العالم، بعد أن حصل على 20 نقطة، كانت كافية لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط عن متصدر البطولة الحالي الأميركي شون تورنتي قائد زورق أبوظبي «6»، والذي دفع ضريبة الأعطال الكهربائية وضعف أداء المحرك في اللفة الأخيرة ليتراجع إلى المركز السادس.

في جانب آخر، عانى قائد زورق أبوظبي «5» ثاني القمزي من انطلاقة متأخرة ليحل في المركز السابع، ويتخلى عن وصافة ترتيب بطولة العالم، حيث بات في المركز الثالث بـ59 نقطة، تاركاً الوصافة لصالح أندرسون بـ66 نقطة، ومتأخراً بفارق 10 نقاط عن المتصدر وزميله في فريق «أبوظبي» الأميركي تورنتي «69 نقطة».

وأحال ثلاثي صدارة أوراق تحديد هوية بطل العالم إلى يوم غدٍ في الجولة الختامية (الطريق إلى الشارقة - جائزة الشرق الأوسط).