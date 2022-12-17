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الامارات | ماكرون يريد اصطحاب بنزيمة إلى قطر

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يصطحب معه المهاجم المخضرم كريم بنزيمة، وعدد من اللاعبين الآخرين، الذين غابوا عن منتخب «الديوك» ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً بقطر بسبب الإصابة، في رحلته للعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة نهائي المونديال بين منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني غداً.

وقالت وزيرة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، في تصريحات لمحطة «آر تي إل» التلفزيونية الفرنسية: «الرئيس ماكرون يريد ذلك، حتى يتمكنوا من أداء دورهم في هذه المغامرة».

ورفض مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الحديث عن نجم الإسباني الذي لم يستعد لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال، لكنه لايزال رسمياً ضمن تشكيلة الفريق. وقرر ديشان استبعاد مجموعة من النجوم بداعي الإصابة، مثل بوغبا ونغولو كانتي وكريستوفر نكونكو، لكن يمكنهم أيضاً مرافقة ماكرون والتواجد في المباراة النهائية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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