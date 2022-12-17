الامارات | قائد دفاع المغرب سايس يغيب عن لقاء كرواتيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس، عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر اليوم ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي أمس، في مؤتمر صحافي. وبعد اضطراره لترك مباراة نصف النهائي ضد فرنسا في الدقيقة 21 بسبب إصابة كان تعرض لها في الفخذ اليسرى خلال الفوز على البرتغال 1-صفر في الدور ربع النهائي، لن يكون سايس قادراً على خوض مباراة المركز الثالث ضد لوكا مودريتش ورفاقه.

وأشار الركراكي بعد الخسارة أمام فرنسا إلى أنه سيقوم بتعديلات على تشكيلته لمباراة المركز الثالث من أجل منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة، لكنه أوضح أمس، أنه لن يجري تعديلات بالجملة لما يحمله ذلك من خطورة في مواجهة فريق مثل كرواتيا.

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