الامارات | 200 لاعب يشاركون في «آسيوية القوس والسهم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الثلاثاء المقبل كأس آسيا للقوس والسهم (المرحلة الثالثة)، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للقوس والسهم في نادي الثقة للمعاقين من 20 إلى 25 الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من بينهم فئة أصحاب الهمم، يمثلون 31 دولة ويتنافسون على حصد المراكز الأولى والميداليات الملونة في فئتي الفردي والفرقي في القوس المحدب والقوس المركب. ويمثل المنتخب في البطولة 16 لاعباً ولاعبة.

وكشف اتحاد القوس والسهم تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الشارقة للتعليم، بحضور الدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الإدارة، وحميد المشرخ الأمين العام للاتحاد، وعادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات، والدكتورة نورا المرزوقي عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة الإعلامية، بالإضافة إلى عادل رجا المدير الفني للاتحاد، والشركاء، ووسائل الإعلام المختلفة.