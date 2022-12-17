الامارات | الإمارات تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الإمارات باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، في تفوق رياضي جديد يؤكد المكانة الدولية الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات في المجالات كافة وكوجهة للرياضة العالمية. ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس، الإمارات حق استضافة البطولة العالمية، بعد تفوق الملف الذي تقدم به اتحاد الإمارات لكرة القدم في فبراير الماضي على العديد من الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأخرى، منها سيشل وكولومبيا وتايلاند، حيث جاء الملف الإماراتي الذي احتوى على 117 صفحة مكتملاً من جميع النواحي وحمل عنوان «نحن جاهزون».

وتُعد هذه الاستضافة هي الثانية للإمارات بعد نسخة 2009 بدبي، والتي شهدت تتويج البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الماضية من البطولة التي تُقام كل عامين قد أقيمت في روسيا 2021، وشهدت مشاركة المنتخب الوطني.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن فوز ملف الإمارات دليل على ثقة الأسرة الدولية للعبة الشعبية بما تمتلكه الإمارات من قدرات في التنظيم الآمن والناجح، مشيراً إلى أن الإمارات حققت نجاحات كبيرة جداً في جميع الأحداث الرياضية التي نظمتها. ومن المقرر أن تُقام البطولة في الربع الأخير من العام المقبل، حيث سيتم تحديد الموعد النهائي بعد الاجتماعات التنسيقية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة.