الامارات | العين يتخطى الوحدة ويكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق العين حامل اللقب عقد المتأهلين للمربع الذهبي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وذلك على حساب مضيفه الوحدة بعد التعادل، أمس، 1-1 في إياب ربع النهائي، مستفيداً من التعادل سلباً في لقاء الذهاب، ليحصل بذلك العين على البطاقة الأخيرة المؤهلة لنصف النهائي لمواجهة النصر، الذي كان تأهل بدوره على حساب الظفرة، فيما سيواجه الشارقة الجزيرة.

وتقدم الوحدة في المباراة في الدقيقة 25، مستفيداً من خطأ حارس مرمى العين خالد عيسى الذي أفلتت الكرة من بين يديه خلال محاولة الإمساك بها، وحصل عليها في المقابل مهاجم (العنابي) البرازيلي جواو بيدرو، الذي وضعها في الشباك بكل سهولة.

وتغيرت الأوضاع خلال الشوط الثاني الذي ظهر فيه الضيوف بصورتهم الحقيقية عقب التبديلات التي أجراها المدرب لتنشيط خط المقدمة، ما أسفر عن تسجيل العين هدف التعادل في الدقيقة 72 بواسطة المغربي سفيان رحيمي، الذي ارتقى فوق الجميع، وحول الكرة العرضية التي أرسلها زميله بندر الأحبابي في الشباك.

وتُقام مواجهتا الذهاب 20 أبريل المقبل، فيما ستُجرى «الإياب» يوم 2 مايو، في حين يُقام النهائي يوم 17 من الشهر ذاته.

الشارقة يتأهل لدور الـ4 رغم التعادل مع خورفكان

صعد فريق الشارقة إلى نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إثر تعادله خارج ملعبه أمس، أمام مضيفه خورفكان بنتيجة 1-1، مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون ردّ. وسجل الشارقة هدف التقدم عن طريق كامارا في الدقيقة 2+45، بينما تعادل خورفكان بعد أن سجل فينيسيوس بالخطأ في مرماه.

نصف النهائي

الجزيرة x الشارقة

النصر x العين