الامارات | «لاعب ميت» سجل هدفاً في كأس العالم 1954

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت النسخة الخامسة من نهائيات كأس العالم في سويسرا 1954، واحداً من أغرب الأحداث التي سجلها تاريخ المونديال، حين تعرض الأرجنتيني الأصل ولاعب منتخب الأوروغواي خوان أوبرج لأزمة قلبية جراء إفراطه في الحماس بعد تسجيله لهدف التعادل في مرمى المجر، توقف على إثره قلبه عن الخفقان، واستدعى لإسعافه سريعاً داخل أرضية الملعب بالتنفس الاصطناعي وتدليك القلب، أفاق على أثره وعاد لإكمال المباراة، ما دفع وسائل الإعلام العالمية حينها لوصفه بـ«اللاعب الميت الذي سجل هدفاً» في نهائيات كأس العالم.

وولد أوبرج في 19 يونيو عام 1926 بالأرجنتين، وبدأت مسيرته الكروية في الملاعب عام 1946، قبل انتقاله في عام 1948 للأوروغواي والانضمام إلى نادي بينارول الذي لعب معه حتى عام 1959، وتوج بقميصه بستة ألقاب في الدوري، وأسهم تألقه في استدعائه لتمثيل منتخب الأوروغواي في مونديال سويسرا 1954.

ونجح أوبرج وزملاؤه في قيادة منتخب الأوروغواي للدور قبل النهائي، ومواجهة المجر، في مباراة تقدم خلالها المجريون بهدفين متتاليين، قبل أن يتمكن أوبرج من تقليص الفارق، ومن ثم تسجيله لهدف التعادل، والتعرض جراء الإفراط في الحماس لأزمة قلبية، قبل أن يتم إنقاذ حياته في الوقت المناسب، وعودته لاستكمال المباراة التي فازت بها المجر (3-2)، ومثلت أول هزيمة للأوروغواي في نهائيات كأس العالم، بعدما أحرزت اللقب لمرتين سابقتين.

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