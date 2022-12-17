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الامارات | مورينيو مرشح بقوة لقيادة منتخب البرتغال

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مدرب فريق روما الإيطالي حالياً جوزيه مورينيو مرشحاً بقوة لتدريب منتخب بلاده، بعد إعلان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أول من أمس رحيل المدرب سانتوس رسمياً، عقب الخروج المخيب من مونديال قطر من ربع النهائي، إثر الخسارة من المغرب بنتيجة 1-صفر. وقدم سانتوس مشواراً مميزاً مع البرتغال سنوات طويلة، حقق خلالها كأس أمم أوروبا في 2016، ثم الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبي 2019. وأشارت صحف برتغالية أمس إلى أن مورينيو من أبرز الأسماء التي يراهن عليها الاتحاد البرتغالي لتولي المهمة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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