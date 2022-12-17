الامارات | مورينيو مرشح بقوة لقيادة منتخب البرتغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مدرب فريق روما الإيطالي حالياً جوزيه مورينيو مرشحاً بقوة لتدريب منتخب بلاده، بعد إعلان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أول من أمس رحيل المدرب سانتوس رسمياً، عقب الخروج المخيب من مونديال قطر من ربع النهائي، إثر الخسارة من المغرب بنتيجة 1-صفر. وقدم سانتوس مشواراً مميزاً مع البرتغال سنوات طويلة، حقق خلالها كأس أمم أوروبا في 2016، ثم الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبي 2019. وأشارت صحف برتغالية أمس إلى أن مورينيو من أبرز الأسماء التي يراهن عليها الاتحاد البرتغالي لتولي المهمة المقبلة.