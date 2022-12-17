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الامارات | مونديال الأندية في ضيافة المغرب فبراير المقبل

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الدوحة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية في ضيافة المغرب فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو أمس في مؤتمر صحافي. والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة العالمية هي: فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف، أوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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