الامارات | مونديال الأندية في ضيافة المغرب فبراير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو أمس في مؤتمر صحافي. والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة العالمية هي: فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف، أوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.