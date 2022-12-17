شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وفوز الزمالك على البنك الأهلي.

رسمياً.. الأهلي يشارك فى كأس العالم للأندية بالمغرب بعد خطاب فيفا

تلقى النادي الأهلى خطاباً رسمياً، قبل قليل، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بمشاركة الأهلي فى بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، ويشارك المارد الأحمر فى البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.

يوسف أسامة يقتنص فوزًا غاليًا للزمالك أمام البنك الأهلى بهدف + 90

خطف فريق الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي بـ10 لاعبين ويتعادل معه 1/1

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أمير مرتضى: نجحنا فى استغلال الظروف الصعبة والفريق حقق المطلوب أمام البنك الأهلى

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة كانت صعبة، لافتا إلى أن فريقه استطاع تنفيذ المطلوب والظفر بنقاط المباراة الثلاث، رغم الظروف والصعوبات التي تعرض لها اللاعبون في المباراة.

يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب فى مباراة الزمالك و البنك

حصل يوسف أسامه نبيه، لاعب الزمالك، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي التي قاد فيها يوسف فريقه لحصد النقاط الثلاث بعد إحرازه هدف الفوز.

فيفا يخطر اتحاد الكرة بمشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية

تلقي اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركة النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بدولة المغرب.

حسام حسن: المصرى بيتى.. ونحتاج تدعيمات فى يناير

أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، أنه لم يتردد فى العودة إلى القيادة الفنية بالنادي المصري فهو يعتبره "بيته". وقال المدير الفني الجديد للنادي المصري، فى المؤتمر الصحفي لمباراة المصري وحرس الحدود، "غير راضين عن التعادل السلبى اليوم.. وكنا فى القائمة 19 لاعبا من إجمالي 25 نتيجة الإصابات العديدة بالفريق وكذلك الإيقاف".

حسام حسن يبدأ مسيرته مع المصرى بتعادل سلبي أمام حرس الحدود

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى، فى بداية مشوار حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق والعائد للولاية الثانية عقب رحيله في مطلع الموسم الحالي.

بيراميدز يزيد جراح الإسماعيلى بهزيمة رابعة ويقتحم المربع الذهبى للدوري

تغلب فريق بيراميدز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، سجل رمضان صبحي وإسلام عيسى هدفي الفريق السماوي، بينما أحرز يارو أنور هدف الدراويش الوحيد.

كولر: لا أعلم لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. وسنطور الفريق قبل مونديال الأندية

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه عقب التعادل مع فيوتشر في بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالة من التسرع في أداء اللاعبين.