شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يهنئ جمال علام بعيد ميلاده.. وموتسيبي يدعوه لاجتماع قبل نهائي المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، برقية تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمناسبة عيد ميلاده.

كما تلقى جمال علام خطابا من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" يدعوه لتناول وجبة الإفطار معا صباح يوم الأحد المقبل بالدوحة، قبل إقامة نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 مساء نفس اليوم بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

في سياق مغاير، تلقي اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركة النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بدولة المغرب.