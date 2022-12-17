شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار دبى لاستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة كأس العالم للكرة الشاطئية في دبي، بمشاركة منتخب مصر بقيادة مصطفى لطفي.

وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى، إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية القادمة، بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا بعد الهزيمة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وضمت قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبد الرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.