شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: عودة فيوتشر أمام الأهلى رغم النقص العددى أثبت أننا فريق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مهند لاشين، لاعب وسط فيوتشر، أن عودة الفريق أمام الأهلي والتعادل معه رغم النقص العددي، أثبت أننا فريق كبير، في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

وقال لاشين، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "درسنا النادي الأهلي جيدًا ولم نعمل حساب للطرد وكان لابد من استغلال أي فرصة تتيح لنا خاصة وأننا نلعب أمام فريق كبير، خاصة أن فيوتشر يمتلك لاعبين كبارا.

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعن عدم تواجد منتخب مصر في المونديال، علق مهند لاشين: "نشعر بالحزن بكل تأكيد لعدم وجود المنتخب في كأس العالم، خاصة أننا نملك إمكانيات كبيرة ولاعبين على أعلى مستوى ونمتلك محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.

بهذه النتيجة واصل فريق الأهلي تربعه على قمة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما وصل فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز الرابع.