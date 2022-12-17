شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مباراة فيوتشر درس للاعبى الأهلى وعليهم الاستفادة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن تعادل المارد الأحمر مع فيوتشر اليوم في الدوري بهدف لكل منهما، درس للاعبي الأهلي وعليهم الاستفادة منه في المباريات القادمة حتى لا يفقد الفريق نقاط جديدة، وأن اللاعبين عندما تشاهد المباراة ستكون حزينة من نفسها.

وقال متعب، خلال تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وفيوتشر في قناة أون تايم سبورت، إن الأهلي كان يلعب المباراة بكامل العدد عكس فيوتشر لديه نقص عددي مشيرا إلى أنه كان يجب أن ينهي الأهلي المباراة في 45 دقيقة، ولكن اللاعبين تعاملوا أن المباراة انتهت وأصيبوا بالصدمة بعدما جاء هدف التعادل.

وأشار متعب إلى أن الأهلي كان في حاجة إلى أن تكون التبديلات مبكرة، مؤكدا أن الإرادة والعزيمة والرغبة غابت عن لاعبي الأهلي في مباراة اليوم.

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة واصل فريق الأهلي تربعه على قمة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما وصل فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز الرابع.