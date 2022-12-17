شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: فوز الزمالك على البنك الأهلى، وتعادل الأهلى مع فيوتشر.

فيفا يخطر اتحاد الكرة بمشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية

تلقى اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمشاركة النادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى ألفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بدولة المغرب.

يوسف أسامة يقتنص فوزًا غاليًا للزمالك أمام البنك الأهلى بهدف + 90

خطف فريق الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلى بـ10 لاعبين ويتعادل معه 1/1

وقع فريق الأهلى فى فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والبنك

حصل يوسف أسامه نبيه، لاعب الزمالك، على لقب أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى التى قاد فيها يوسف فريقه لحصد النقاط الثلاث بعد إحرازه هدف ألفوز.

حسام حسن يبدأ مسيرته مع المصرى بتعادل سلبى أمام حرس الحدود

انتهت مباراة المصرى البورسعيدى وحرس الحدود بالتعادل السلبى ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى، فى بداية مشوار حسام حسن المدير ألفنى الجديد للفريق والعائد للولاية الثانية عقب رحيله فى مطلع الموسم الحالي.

بيراميدز يزيد جراح الإسماعيلى بهزيمة رابعة ويقتحم المربع الذهبى للدوري

تغلب فريق بيراميدز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصري، سجل رمضان صبحى وإسلام عيسى هدفى ألفريق السمأوي، بينما أحرز يارو أنور هدف الدرأويش الوحيد.

كولر: لا أعلم لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. وسنطور الفريق قبل مونديال الأندية

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه عقب التعادل مع فيوتشر في بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالة من التسرع في أداء اللاعبين