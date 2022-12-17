شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: الأهلي استحق ركلة جزاء ثانية.. وهدف فيوتشر صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن طرد عمر كمال، لاعب فيوتشر، في مباراة فريقه ضد الأهلي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، مستحق؛ بسبب وجود تعمد الإيذاء من لاعب فيوتشر ضد محمد عبد المنعم لاعب الأهلي.

قال الشناوي، في تصريحات لاستديو قناة أون تايم سبورت، إن هناك ركلة جزاء للأهلي لم تحتسب لصالح علي معلول، بسبب وجود إعاقة من لاعب فيوتشر على قدم معلول، وهناك تدخل على قدم لاعب الأهلي واستحق ركلة جزاء ثانية في المباراة".

وأكد أحمد الشناوي أن هدف فيوتشر في مرمى الأهلي صحيح، ولا يوجد خطأ في اللعبة أو تسلل على أيا من لاعبي فيوتشر.

وأشار إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبها الفار للأهلي واضحة، وبها شد من اليد داخل منطقة جزاء فيوتشر، والركلة لم تتخط المرمى بعد تنفيذها من قبل أفشة لاعب الأهلي".