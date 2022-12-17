شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 أربع مباريات من الجولة السابعة من عمر المسابقة، حيث التقى فريق بيراميدز مع الإسماعيلى وواجه الزمالك نظيره البنك الأهلى، واستضاف فريق حرس الحدود فريق المصرى البورسعيدى، وفى الختام مباراة الأهلى وفيوتشر.

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي بـ10 لاعبين ويتعادل معه 1/1

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حسام حسن يبدأ مسيرته مع المصرى بتعادل سلبي أمام حرس الحدود

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى، فى بداية مشوار حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق والعائد للولاية الثانية عقب رحيله في مطلع الموسم الحالي.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز